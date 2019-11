"Flugzettel statt Strafzettel": 39 Fahrzeuge in Wien-Floridsdorf wieder fit für den Straßenverkehr

Am Montag fand die Aktion "Flugzettel statt Strafzettel" in Wien-Floridsdorf statt. 39 Fahrzeuge konnten dabei wieder fit für den Straßenverkehr gemacht werden.

Speziell im Herbst und Winter ist eine funktionierende Lichtanlage am Fahrzeug essentiell für die Verkehrssicherheit. Viele Wege werden, vor allem am Weg von und zur Arbeit, bei schlechten Sichtbedingungen zurückgelegt. Gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr ist das Um und Auf – um andere Verkehrsteilnehmer und Hindernisse rechtzeitig zu erkennen und um andererseits auch selbst wahrgenommen zu werden.

Wien-Floridsdorf: Mängel bei 39 Fahrzeugen behoben

Die von ÖAMTC und Exekutive veranstaltete Aktion "Flugzettel statt Strafzettel" hat mittlerweile bereits Tradition. Heuer fand sie am 18. November in Wien-Floridsdorf statt. Kfz-Lenker, die mit einer mangelhaften Licht-Anlage unterwegs waren, wurden von der Polizei aufgehalten. Sie erhielten einen Flugzettel mit Sicherheitshinweisen und Clubtechniker behoben im Rahmen des zweistündigen Aktionszeitraumes den Mangel kostenlos. So konnten in der Shuttleworthstraße Lichtmängel an insgesamt 39 Fahrzeugen festgestellt und korrigiert werden. Es wurden 63 Lampen ausgetauscht und vereinzelt wurden die Lichteinstellungen korrigiert. Abblendlicht, Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung waren am häufigsten betroffen.