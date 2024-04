Floridsdorfer Aupark in Wien erhielt Boulderwand

Eine vier Meter hohe Boulderwand ist nun im Floridsdorfer Aupark in Wien zu finden. Das Projekt hatte sich bei der Kinder- und Jugendmillion 2021 durchgesetzt.

Die Wand sei für Kinder ab sechs Jahren geeignet und aus Holz gefertigt, wurde am Freitag in einer Aussendung mitgeteilt. Für den 21. Bezirk bringt sie eine Premiere: Derartiges soll es dort bisher in keinem Park gegeben haben. "Die Boulderwand bereichert den Park nicht nur spieltechnisch für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene, sie ist auch ein greifbarer Beweis dafür, dass Ideen Wirklichkeit werden können, wenn man sich dafür einsetzt. Alexander Windhab hat seine Idee eingereicht und genügend Kinder und Jugendliche haben dafür gestimmt", verwies Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) auf den 19-Jährigen, der den Einfall für die Wand hatte.