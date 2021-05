In Wien gibt es nun zwei FIVE GUYS Burgerfilialen.

FIVE GUYS hat zweite Burgerfiliale in Wien eröffnet

Die US-amerikanische Burgerkette FIVE GUYS hat ihre zweite Filiale in Wien eröffnet. Seit 24. Mai können die Burger auch in der Millennium City in Wien genossen werden

Seit 24. Mai gibt es zwei FIVE GUYS Filialen in Wien. Neben dem Sandort am Graben 30, können die Burger nun auch in der Wiener Millennium City auf rund 390 Quadratmetern genossen werden. Neben den legendären Burger, gibt es auch Fries, Hot Dogs und Milkshakes. Außerdem kann das Essen über mjam.at und Lieferando.at direkt nach Hause bestellt werden.

Die neue FIVE GUYS Filiale in der Wiener Millennium City hat täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet.