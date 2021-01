Der erste Five Guys eröffnete in Wien.

Erster FIVE GUYS Burgerladen eröffnete in Wien

Heute, am 25. Jänner eröffnete der erste FIVE GUYS Burgerladen in der Wiener Innenstadt. Die Burger, Fries, Hot Dogs und Milchshakes sind ab sofort am Graben 30 erhältlich.

Auf 794 m2 kann man mitten im Herzen von Wien in die Welt von FIVE GUYS eintauchen. Vorerst bietet die erste Filiale in Wien Takeaway und Lieferservice an. Über die beiden Partner Mjam.at und Lieferando.at können sich Burgerfans, die Meals bequem nach Hause liefern lassen. So lassen sich in Zeiten von Lockdown die saftigen, frischen Burger von FIVE GUYS zu Hause genießen

Individuelle Menüs für jeden Geschmack



Burger – FIVE GUYS-Burger werden nur mit den hochwertigsten und frischesten Zutaten hergestellt. Handgeformte Burger-Patties in einem Brötchen werden nach einem geheimen Rezept täglich frisch zubereitet und auf einem speziellen Grill gebraten, um den perfekten Geschmack zu erhalten.

Hot Dogs – Hot Dogs aus Rindfleisch, geteilt und der Länge nach gegrillt für ein karamellisiertes Äußeres. Optional mit geschmolzenem Käse nach amerikanischer Art, knusprig geräuchertem Speck oder beidem.

Fries – Die Fries werden täglich in einem cholesterinfreien Erdnussöl doppelt gebraten und erhalten so ihre knusprige Schale und ihr weiches Inneres.

Shakes – FIVE GUYS Shakes haben eine cremige Vanille-Basis, die sich individuell gestalten lassen mit einer oder mehrerer der Premium Zutaten wie knusprigen Speck, echte Bananen, frische Erdbeeren oder kalt gebrühtem Kaffee.

Eine legendäre Familiengeschichte mit Kultfaktor



Die Erfolgsstory von FIVE GUYS begann 1986 in Arlington, Virginia, als Jerry und Janie Murrell ihren Söhnen einen guten Rat gaben: „Eröffnet ein Geschäft oder geht zur Uni.“ Die Geschäftsidee gewann, und die Murrell-Familie eröffnete ihren ersten Burgerladen, genannt Five Guys – nach den fünf Geschwistern. Das Konzept war so einfach wie es nur sein konnte. Burger und Fries – perfekt und frisch zubereitet in bester Qualität! Bis heute bewährt sich dies weltweit.