Fitnessstudios: Vorerst weniger Mitglieder als vor Corona

Die Kundenanzahl in vielen der rund 1.200 Fitnessstudios in Österreich ist noch nicht aufs Vor-Corona-Level zurückgekehrt.

Fitnesstrend scheint insgesamt ungebrochen

Weniger Mitglieder in Fitnesstudios als vor Corona

Lage nicht bedrohlich, aber herausfordernd

Nikolaus Rohrer betreibt ein gleichnamiges Personal Training Studio in Wien-Mariahilf. Retrospektiv sei Corona selbst - nach einer anfänglichen Panik - wirtschaftlich gesehen dank der vielen Hilfen gut überstanden worden. "Die Hilfen kamen schlussendlich in Überfluss, da darf niemand jammern in der Fitnessbranche. Aber jetzt fehlt wirklich die Planungssicherheit", verwies er im APA-Gespräch am Dienstag auf die Inflation und all die Probleme die diese mit sich bringt. So habe er die Preise erhöhen müssen, der Umsatz sei aber stabil: Der Kaufkraftverlust bei potenziellen Kunden macht sich bemerkbar, so der Unternehmer. "Es gibt weniger Leute, die es sich leisten können", so Rohrer.