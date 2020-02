Fisch essen mit reinem Gewissen: Greenpeace gibt Tipps

Rund um den Aschermittwoch steht Fisch vielerorts hoch im Kurs - Heringsschmaus und Co. werden gerne genossen. Greenpeace empfiehlt, unbedingt auf Bio-Fisch aus der Region anstatt Meeresfisch zu setzen.

Anlässlich des Aschermittwochs, an dem traditionell oft Fisch auf dem Teller landet, empfiehlt Greenpeace KonsumentInnen zu heimischem Fisch wie Karpfen oder Forelle zu greifen. Denn Meeresfisch ist akut bedroht.

Globales Problem: Überfischung

ÖsterreicherInnen verzehren rund acht Kilogramm Fisch pro Jahr - nur rund fünf Prozent davon werden in Österreich erzeugt, der Großteil stammt aus den Meeren. Das Problem dabei: Laut der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen sind knapp 90 Prozent der kommerziell genutzten Fischbestände bereits entweder bis an die Grenze genutzt oder überfischt. Zertifizierungen wie das MSC-Siegel können Nachhaltigkeit nicht garantieren und führen KonsumentInnen mit falschen Versprechen in die Irre.