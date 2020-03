Finanzpolizei entdeckte in Wien noch mehr illegale Teigtascherl-Fabriken

In Wien sind im Vorjahr mehr illegale Teigtascherl-Produktionsstätten aufgeflogen, als bisher publik gemacht wurde.

Finanzpolizei entdeckte in Wien elf illegale Teigtascherl-Fabriken

In Summe wurden laut Finanzministerium Strafen in der Höhe von 37.610 Euro beantragt. Darüber hinaus leitete das Finanzamt bei einigen Betrieben Steuerprüfungen ein, die noch laufen. Ein Detail am Rande: In einem Fall entdeckten die Beamten einen Stromdiebstahl. Daraufhin demontierte ein Mitarbeiter der Wien Energie den Stromzähler.