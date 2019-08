"Moderne Sklaverei": Menschenhandel in Teigtascherl-Fabriken?

Bisher wurden drei illegale Teigtascherl-Fabriken in Wien ausgehoben. Nun ist die Vermutung aufgetaucht, dass hinter den Fabriken ein illegales Netzwerk arbeitet, dass auch vor Menschenhandel nicht zurückschreckt.

In Wien-Favoriten, in Wien-Penzing und in Wien-Döbling wurden innerhalb kürzester Zeit illegale Teigtascherl-Fabriken ausgehoben. Doch es könnte mehr dahinterstecken. Behörden schließen nicht aus, dass ein Netzwerk hinter den illegalen Fabriken steckt. Dieses soll regelmäßig chinesische Bürger nach Wien holen, um sie hier schwarz arbeiten zu lassen.