Feuerwehr-Aufruf nach Flurbrand in Wr. Neustadt

Ein Flurbrand ereignete sich am Freitag in Wiener Neustadt. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt spricht nun in einem Aufruf Autofahrer an. Dabei geht es um Zigaretten.

Wiener Neustadt hatte es am Freitag, 04 Juni mit einem Flurbrand zu tun. Das geht aus einer Presseaussendung der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt hervor. Schauplatz war demnach die Straße der Gendarmerie, die Feuerwehr war vor Ort.

Foto: Presseteam d. FF Wr. Neustadt

Aufruf der Feuerwehr

Ob Zigaretten für den Flurbrand verantwortlich waren, ließ die Feuerwehr in ihrer Aussendung offen - hatte aber dennoch eine Aufforderung parat: "Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt appelliert an Autolenker, keine Zigarettenstummel aus dem Fester zu werfen, da diese bei warmer Witterung und trockener Vegetation rasch zu Flurbränden führen können."