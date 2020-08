Festnahme nach Drogendeal: 32-Jähriger positiv auf Covid-19 getestet

Während der Hänftlingsbearbeitung gab der 32-Jährige an, an Covid-19 erkrankt zu sein.

Am Montag wurde ein 32-Jähriger in Wien-Meidling festgenommen, weil es sich bei ihm um einen Drogen-Zwischenhändler halten soll. Später gab er an, an Covid-19 erkrankt zu sein.

Gegen 14 Uhr konnten Beamte im Zuge einer Schwerpunktaktion einen Drogendeal beobachten. Ein 31-Jähriger verkaufte Heroin an vier Abnehmer. Anschließend ging der 31-Jährige gemeinsam mit zwei weiteren Personen in ein nahegelegenes Wohnhaus. Dort konnten sie kurz darauf im Keller beim Heroin-Konsum ertappt werden. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen, weitere sechs bekannte Abnehmer wurden angehalten.

Zwischenhändler positiv auf Covid-19 getestet

In weiterer Folgte konnten die Beamten herausfinden, wo sich die Zwischenhändler aufhielten. Der 32-jährige Mann und die 29-jährige Frau wurden beim Verlassen eines Wohnhauses im Bereich Wilhelmstraße in Wien-Meidling aufgehalten und festgenommen. Bei der Festnahme wurde gewaltsamer Widerstand geleistet, es musste Zwangsgewalt angewendet werden. Der 32-Jährige gab im Zuge der Häftlingsbearbeitung schließlich an, positiv auf Covid-19 getestet worden zu sein. Nachdem der Test bestätigt wurde, wurden der Kranke sowie aller an der Amtshandlung beteiligten Beamten abgesondert.