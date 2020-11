Felipe VI. zeigt sich nach Anschlag in Wien solidarisch mit Österreich

Auch der spanische König Felipe VI. hat nach dem Terroranschlag in Wien am Montagabend mit vier Toten und mehreren Verletzten seine Anteilnahme mit Österreich zum Ausdruck gebracht.

Der König sandte am Dienstag ein Telegramm an Bundespräsident Alexander Van der Bellen, in dem er sich solidarisch zeigte. "Spanien fühlt sich Österreich zu dieser Zeit sehr nahe", so Felipe VI. in dem Telegramm, wie der Zarzuela-Palast spanischen Medienberichte zufolge bekannt gab.

Volle Solidarität für Wien nach Anschlag ausgesprochen

Auch zahlreiche andere Staats- und Regierungschef brachten dieser Tag ihre Bestürzung über den Anschlag in Wien zum Ausdruck. Der niederländische Premier Mark Rutte etwa schrieb bereits am Montag auf Twitter: "Ein schrecklicher Anschlag in der Nähe einer Synagoge in Wien". Er habe Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) seine volle Solidarität ausgesprochen. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien und bei der österreichischen Regierung, die es mit dieser abscheulichen Tat zu tun hat", so Rutte.

Auch der belgische Regierungschef Alexander De Croo zeigte sich am Montag auf Twitter "schockiert und traurig über den schrecklichen Terroranschlag in Wien". Er drückte ebenfalls seine Solidarität mit den Menschen in Österreich aus. "Wir werden dem Terror niemals nachgeben", fügte De Croo hinzu.