"Februargedenken" in Wiener Goethehof: Babler mit harten Attacken auf FPÖ

Am Montag hat die SPÖ im Wiener Goethehof der Opfer der "Februarkämpfe" gedacht und vor allem die FPÖ attackiert, aber auch die ÖVP nicht verschont.

Babler bei Februargedenken in Richtung FPÖ: "Keine Koalition mit dem Faschismus"

Die FPÖ strebt nach demokratischen Grundpfeilern, die von der Justiz über die Arbeiterkammer bis hin zu den unabhängigen Medien reichen. Sie plant jedoch auch, persönliche Freiheitsrechte und Frauenrechte anzugreifen. Wenn die Freiheitlichen Festungen plakatieren, beziehen sie sich dabei auf Gefängnisse. SPÖ-Chef Babler betonte, dass er nicht davon abgehalten werden würde, auch gegen die Ankündigungen der ÖVP zu sprechen, insbesondere in Bezug auf eine "Orbanisierung". Er erinnerte daran, dass alles mit der Radikalisierung der Konservativen begonnen habe, sogar "damals" in der Zwischenkriegszeit. Das Schwenken der Volkspartei nach rechts habe Jörg Haider und Heinz-Christian Strache groß gemacht, und nun sei es Herbert Kickl. Daher forderte er die ÖVP auf, Distanz zu wahren und eine Koalition mit der FPÖ unabhängig von der dortigen Führung auszuschließen: "Keine Koalition heißt keine Koalition mit dem Faschismus."

Wiens Bürgermeister Ludwig schließt Koalition mit FPÖ bei Februargedenken aus

Dem schloss sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig an: "Keine Koalition mit der FPÖ - mit oder ohne Kickl. Daran gibt es auch nichts zu deuteln", so Ludwig, nachdem zuletzt der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil eine solche "per se" nicht ausgeschlossen hatte und auch aus der niederösterreichischen SPÖ mehrdeutige Signale gekommen waren. So versicherte dann Ludwig Babler auch der vollen Solidarität der Wiener Sozialdemokraten. Historisch wandte sich der Bürgermeister gegen Fehldeutungen der Ereignisse der Zwischenkriegszeit: "Als Dollfuß das Parlament ausgeschaltet hat, war das Hochverrat. Er hat dieses demokratische Österreich vernichtet." Ebenfalls zu den Festrednern gehörte Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl. Auch sie warnte vor Parteien, die den Hass schürten. Das sei eine Gefahr für die Menschen wie für die Demokratie.