"Februarkämpfe": Babler und Ludwig am Montag bei Gedenkveranstaltung im Wiener Goethehof

Die SPÖ gedenkt am Montag der Opfer der "Februarkämpfe" von 1934. Bei einer Gedenkveranstaltung im Goethehof in der Donaustadt mit dabei: Parteichef Andreas Babler und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.

Die SPÖ gedenkt am Montag der Opfer der "Februarkämpfe" und warnt gleichzeitig vor Politikern, die Hass schüren und an die Macht kommen wollen. "Die Sozialdemokratie wird die Republik vor Hass und Machtrausch schützen", sagte Parteichef Andreas Babler, der am Montag an Gedenkveranstaltungen in Steyr und Wien-Donaustadt teilnimmt.