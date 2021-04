Fastenmonat Ramadan beginnt unter umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen

Unter umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen beginnt am kommenden Dienstag (13. April) für die muslimische Gemeinschaft der Fastenmonat Ramadan.

Leitfaden: "Sicher durch den Ramadan"

Das sieht der aktuelle Leitfaden "Sicher durch den Ramadan" vor, über den die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) am Freitag in einer Aussendung berichtete. Die IGGÖ verwies darauf, dass sie bereits im März des vergangenen Jahres ein ausführliches Sicherheits- und Hygienekonzept für ihre rund 350 Moscheen österreichweit ausgearbeitet und seither regelmäßig überarbeitet habe. Die Bildung von Corona-Clustern in Moscheen habe damit bisher verhindert werden können.