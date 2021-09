Faßmann lehnt Bewilligungspflicht für Schulabmeldung ab

Bildungsminister Heinz Faßmann spricht sich gegen eine Bewilligungspflicht für die Abmeldung zum häuslichen Unterricht aus. Die Schulabmeldungen seien wie eine Welle, "die kommt und geht".

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) lehnt eine vom Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) vorgeschlagene Bewilligungspflicht für die Abmeldung zum häuslichen Unterricht derzeit ab. Dazu würde es einer Verfassungsänderung bedürfen, meinte der Minister bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. "Schauen wir uns das nächstes Jahr noch einmal an. Das ist eine Welle, die kommt und geht."

Zahl der Schulabmeldungen in Wien mehr als verdoppelt

Heuer hat sich die Zahl der Schulabmeldungen stark erhöht, in einzelnen Bundesländern - unter anderem in Wien - wurde mehr als eine Verdoppelung registriert. Dafür ist derzeit nur eine Meldung nötig. Am Ende des Jahres muss außerdem eine Externistenprüfung absolviert werden.