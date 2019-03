Faßmann hätte Klima-Demo lieber nach Schulschluss gesehen

Heute gehen weltweit Schüler auf die Straße, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Faßmann hätte diese Aktion lieber nach Schulschluss gesehen.

Die Demonstrationen an sich seien eine “wichtige Aktion”, betonte Faßmann. Der Bildungsminister erneuerte aber sein Argument, wonach man “nicht das Demonstrationsrecht gegen die Schulpflicht ausspielen lassen” solle. Zudem finde er das Wort “Schülerstreik” deplatziert, so Faßmann. Der Begriff sei angebracht, wenn beispielsweise Arbeitnehmer Unternehmen bestreiken würden, um höhere Löhne zu verlangen: “Die Schule ist aber Verbündeter der Schüler. In der Schule wird über den Klimawandel gelehrt und gesagt, was man dagegen tun kann.”