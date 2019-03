Streiken während der Unterrichtszeit: Fragen und Antworten

Heute findet die Kilma-Demo in Wien statt. Tausende Schüler gehen für den Klimaschutz auf die Straße. Doch haben Schüler ein Streikrecht? Was sagt das Bildungsministerium? Hier die Fragen und Antworten zum "Schülerstreik".

Die weltweiten Schülerstreiks gegen die Klimapolitik ihrer Regierungen erreichen diese Woche einen Höhepunkt. In Österreich soll in elf Städten ab Vormittag unter dem Motto “Fridays for Future” demonstriert werden.