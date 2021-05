Fassbierproduktion nach Gastro-Öffnung wieder angelaufen

Die Öffnung der Gastronomie in Österreich lässt auch die Bierbrauer frohlocken: Die Fassbierproduktion, speziell relevant für Brauereien mit hoher Gastronomiepräsenz, ist wieder angelaufen.

Die Stimmung in der Branche ist gut, wie Hannes Schwarzenhofer vom Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie am Mittwoch auf APA-Anfrage sagte. In einigen Regionen ist man aber noch etwas unsicher.

Lage in touristischen Regionen noch etwas unsicher

Trotz des Optimismus seien regionale Unterschiede auszumachen, so Schwarzenhofer. So sei die Lage bei Ausflugszielen in Grenznähe und in touristischen Regionen aufgrund der vorerst noch ausbleibenden Gäste aus dem Ausland unsicher.