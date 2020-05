Fassade der Wiener U-Bahnstation Spittelau wird begrünt

Die Wiener Linien lassen die Fassade der U-Bahnstation in Spittelau erblühen. Eine vertikale Blumenwiese beherbergt ab Ende Mai Stauden, Büsche und Kräuter.

Wiener Linien begrünen U-Bahnstation Spittelau

Wien als "grünste" Stadt der Welt ausgezeichnet

"Wien belegt im jüngsten 'The World's 10 Greenest Cities 2020'-Ranking Platz 1. Das Ranking zeigt, dass Wien am besten Weg zur Klimamusterstadt ist. Dazu leisten wir auch mit Fassadenbegrünungen wie am Stationsgebäude in Spittelau einen weiteren wichtigen Beitrag. Diese Begrünungen sind nicht nur eine optische Bereicherung, sondern sorgen auch für angenehme Abkühlung an heißen Sommertagen", freut sich Öffi-Stadträtin Ulli Sima.