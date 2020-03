Fashion Village im Donau Zentrum lockt mit Mode und Beauty Highlights

Wiens größtes Einkaufszentrum lädt ab Donnerstag zu einem Event, bei dem sich alles um das Thema Fashion und Beauty dreht - spektakuläre Dance-Fashion-Shows inklusive: das Fashion Village.

Mit der Eröffnung des Fashion Village am kommenden Donnerstag, dem 5. März 2020 beginnt im Donau Zentrum offiziell der Fashion-Frühling! Zahlreiche Programm-Highlights und Aussteller bieten drei Tage lang alles, was das Mode und Beauty-Herz begehrt: Im Mittelpunkt stehen bis Samstag, 7. März, die spektakulären Dance-Fashion-Shows, bei denen die neusten Mode-Trends präsentiert werden. Top-Marken wie Gant, Vero Moda und Esprit zeigen die neusten Looks der Saison. Für Stimmung sorgt Ö3 DJane Melinda mit Lounge und Funk Sounds.