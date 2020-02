Fasching: Warnung vor bunten Kontaktlinsen aus dem Internet

Es ist ein gefährlicher Trend, der besonders im Fasching auf dem Vormarsch ist: Augenärzte warnen davor, bunte Kontaktlinsen im Internet zu kaufen und zu tragen.

Bunte Kontaktlinsen können das Auge schädigen

Problem Nr. 1: Hygiene und Lagerung

Kontaktlinsen sind Medizinprodukte, die nach strengen Vorgaben der Hersteller vor dem Einsetzen gereinigt und danach auch entsprechend gelagert werden müssen. Für diesen Zweck bieten Hersteller in der Regel Reinigungs- und Aufbewahrungsflüssigkeit an. Im Falle von bunten Kontaktlinsen, die gerade im Fasching beworben werden, wird darauf in einigen Fällen von Herstellern und Anwendern wenig Wert gelegt.

Hinzu kommt, dass solche Sonderlinsen in den meisten Fällen von Menschen verwendet werden, die sonst keine Kontaktlinsen tragen und auch keinerlei Erfahrung mit deren richtigem Handling haben. In einer heiteren Atmosphäre wird dann zumeist nicht auf erste Warnsymptome wie Verschwommensehen, ein Brennen oder starkes Jucken der Augen geachtet. Auch kommt es immer wieder vor, dass die vermeintlichen Spaß-Artikel getauscht und von mehreren Personen getragen werden, was das Infektionsrisiko stark erhöht. Aufgrund ihrer undurchsichtigen Bemalung ermöglichen die Fun-Kontaktlinsen nur den Durchblick durch eine zentrale Pupille. Ein Verschieben der Kontaktlinse bzw. ein Festsitzen in dezentrierter Lage kann zu einer plötzlichen und massiven Sehstörung führen, was insbesondere beim Autolenken katastrophale Folgen haben kann.