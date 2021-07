Fan-Events bei der EM oder Corona-Brutstätten? Pro und Contra

Normale Fußball-Fans oder doch Superspreader: Nach Fan-Events im Zuge der Europameisterschaft steigt die Zahl der Infektionen besonders unter jungen Männern rapide an. Vermasseln wir uns dadurch bereits den Herbst?

Nachdem die Fußball-EM 2020 schon um ein Jahr verschoben wurde, findet das Spektakel heuer nun endlich statt. Eine willkommene Abwechslung für alle, die im vergangenen Jahr einige Einschränkungen hinnehmen mussten. Dass dann ausgiebig gefeiert wird, ist keine Überraschung. Wer kann es den Fans auch übelnehmen? Risikopatienten sind in Europa zum größten Teil geimpft, Neuinfektionen sind auf sommerlichem Niveau und die Spitäler halten genug Kapazitäten bereit. Die meist jüngeren Fußballfans verlassen die Fan-Meile auch meistens nur mit milden Symptomen. Ein Fingerzeig, dass die Menschheit in Zukunft mit dem Virus leben wird müssen. Man kann nicht bis zum Ende aller Tage auf Großevents verzichten, Corona wird neben der Vielzahl an Viren und Bakterien seinen Platz einnehmen.