Familie in Kottingbrunn getötet: Beschuldiger zurechnungsfähig

31 Jahre alte Mann, der im Oktober 2019 in Kottingbrunn (Bezirk Baden) seine Frau (29), seine zweijährige Tochter und seinen elf Monate alten Sohn getötet haben soll, ist einem psychiatrischen Gutachten zufolge zurechnungsfähig.

Unterbringung in Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher empfohlen

31-Jähriger gab an, Stimmen gehört zu haben

Der beschuldigte Familienvater mit türkischen Wurzeln soll seine Frau am 27. Oktober 2019 mit vier Messerstichen getötet haben. Die Tochter erlitt laut Obduktion zwei Stiche, der Sohn starb an den Folgen eines Erstickungsversuchs. Der 31-Jährige war geständig, gab aber bei der Tatrekonstruktion im Jänner an, Stimmen gehört zu haben. Nach einem Angriff auf einen Mithäftling in der Justizanstalt Wiener Neustadt wurde er nach Wien verlegt.