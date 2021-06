Falstaff: Die besten Brunch-Lokale in Wien und Österreich

Eine Falstaff-Wahl hat in Wien Spitzenplätze für "Dstrikt", "Motto am Fluss" und "Brasserie & Bakery" ergeben. Ergebnisse liegen auch im Hinblick auf die anderen Bundesländer vor.

Die Brunch-Lokale „Dstrikt“, „Motto am Fluss“ und „Brasserie & Bakery“ landen bei einer Falstaff-Wahl an der Wiener Spitze. Das hat „leisure communications“ in einer Mitteilung bekannt gegeben. Resultate gibt es demnach auch zu den anderen Bundesländern: In Niederösterreich nimmt die „Bäckerei Geier“ beispielsweise einen Spitzenplatz ein, im Burgenland das „Hotel Freiraum“. Im Zuge der Wahl wurde in etwa 25.000 Mal abgestimmt, die Spitzenreiter aus allen Bundesländern finden Sie nachfolgend im Überblick.