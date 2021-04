Brunch Boxen in Wien: Beste Adressen für Frühstück, das nach Hause kommt

In Zeiten geschlossener Lokale vermissen viele Wienerinnen und Wiener es schmerzlich, am Wochenende brunchen zu gehen. VIENNA.at hat ein paar Adressen gesammelt, wo man dank Brunch Boxen trotzdem zu seinem Frühstücksgenuss kommt.

Das Konzept der Brunch Boxen ist so einfach wie genial: Wenn die Wienerinnen und Wiener coronabedingt nicht zum Brunchen in Restaurants und Cafés kommen, dann muss der Brunch eben zu ihnen nach Hause kommen. Trotz Gastro-Lockdowns muss man so auf nichts verzichten und ein opulentes (vor-)mittägliches Dinieren, das alle Stückeln spielt, ist garantiert.

Brunch Boxen in Wien: Hier gibt es Frühstück für daheim

In der Bundeshauptstadt gibt es immer mehr Lokale, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Brunch an den Mann und die Frau zu bringen - einige der Top-Adressen, wo man mit seinen Frühstücksgelüsten am Wochenende richtig ist, finden Sie nach Bezirken geordnet hier.

Es gibt sowohl Angebote zur Abholung als auch zur Zustellung, die teils gratis erfolgt. Zu beachten ist lediglich, dass die Brunch Boxen für gewöhnlich vorbestellt werden müssen, wobei je nach Lokal andere Fristen gelten.

Mae Aurel

In bester Wiener Innenstadtlage, unweit des Schwedenplatzes, ist das Mae Aurel zu finden - eine gute Adresse, wenn es um Brunch Boxen für zuhause geht. Die Lieferung erfolgt gratis, was an Bequemlichkeit nicht zu überbieten ist. Drei opulente Brunch Boxen stehen zur Wahl, die jeweils zwei Personen satt machen sollen: die Variante "Mae Aurel", eine vegane und eine vegetarische Box - wobei betont werden muss, dass die enthaltenen Pancakes hier eine Besonderheit darstellen, die sich sonst in wenigen Angeboten dieser Art findet. Jede der Boxen beläuft sich im Mae Aurel auf 45 Euro.

Mae Aurel

Salzgries 3, 1010 Wien

https://www.maeaurel.com/

Finn

Gut gefüllte Frühstücksboxen und Brunch Boxen hat das Finn in Wien-Leopoldstadt zu bieten - so machen etwa "Viennese Morning Glory", eine orientalische Box oder die Brunch Box für "Vegan Lovers" schon beim Blick auf die Bilder auf der Finn-Website Appetit auf ein reichhaltiges Frühstück mit Mehrwert. Die Brunch Boxen kommen auf jeweils 29 Euro und werden kostenlos zugestellt.



Finn

Welthandelsplatz 1, 1020 Wien

https://finn.wien/collections/fruhstucksboxen

Hotel Babula

Nahe dem Wiener Augarten in der Leopoldstadt ist ein Hotel gelegen, das Frühstücksfreunden auch in Nicht-Krisenzeiten einiges zu bieten hat. Während des Gastro-Lockdowns hat man nun Breakfast Boxen im Angebot, die nicht nur kulinarisch aufhorchen lassen, sondern in der Variante "Babula feat. Randale" sogar Cocktails inkludieren. Wer lieber "spoiled by Babula" werden möchte, kann dies ebenfalls tun - der Preis ist mit 45 Euro für beide Angebote der gleiche.

Hotel Babula am Augarten

Heinestraße 15, 1020 Wien

https://www.babulahotel.com/eat/?t=breakfast

Café Drechsler

Brunch Boxen für den Genuss zuhause oder im Büro kann man sich auch aus dem Café Drechsler unweit des Wiener Naschmarkts abholen oder liefern lassen. Zur Wahl stehen hier Classic Box, Vegan Box oder Veggie Box - Preis auf Anfrage.



Café Drechsler

Linke Wienzeile 22, 1060 Wien

http://www.drechsler-wien.at/images/breakfastbox.pdf



Sneak In

Café und Bar Sneak In, ansässig im siebten Wiener Gemeindebezirk, mischt ebenfalls im Reigen der Lokale mit, die aktuell Breakfast Boxen anbieten, die man sich in die eigenen vier Wände holen kann. Classic Box, Vegan Box oder Sweet Box stehen zur Auswahl und kosten 30 bis 35 Euro.



Sneak In

Siebensterngasse 12, 1070 Wien

https://www.sneakin.at/Dateien/BreakfastBox.pdf





Bali Brunch

"Unsere Bali Brunch Boxen sorgen dafür, dass du dich rundum wohl fühlst, speziell in Zeiten wie diesen" verspricht das "Bali Brunch" in Wien-Neubau seinen Gästen. "Beautiful Food for Beautiful People" lautet das Motto - und das wird aktuell nach Hause geliefert. Auf optisch ansprechendes Essen legt man dort auch in Nicht-Pandemie-Zeiten wert - sechs Brunch Boxen versprechen die Qual der Wahl zwischen Attributen wie süß, Soulfood, vegan oder Low Carb/High Protein. Preislich beginnt das Angebot hier bei 26,90 Euro.



Bali Brunch

Siebensterngasse 60, 1070 Wien

https://www.balibrunchbox.at/

Brotkost

"100 brozentiges Geschmackserlebnis" garantiert die Brotkost in der Wiener Josefstadt mit Boxen, die kurz und bündig als "ideal für ausgiebige Brunches und einmahliges Snacken" beschrieben werden. Verschiedene Boxen sollen zwei, drei oder vier Personen satt machen und sind als vegane und vegetarische Varianten verfügbar. Ab 37 Euro ist man hier dabei und kann sich die Brunch Box nach Wahl selbst abholen oder liefern lassen.