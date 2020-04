"Falscher Polizist" in Wien-Brigittenau geschnappt

Am Montag konnte die Wiener Polizei einen Betrüger in Wien-Brigittenau auf frischer Tat ertappen.

Ein 55-jähriger österreichischer Staatsbürger wies sich am 6. April gegen 10.15 Uhr bei mehreren Hausparteien in der Engerthstraße in Wien-Brigittenau mit einem gefälschten Dienstausweis aus, um an Informationen zu gelangen und sich Zutritt in die Wohnungen zu verschaffen.