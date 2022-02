Falsche Polizisten aus Wien brachten 26-Jährigen um vierstelligen Euro-Betrag

Nicht immer trifft diese Betrugsmasche ältere Menschen: Ein junger Grazer (26) ist am Montag auf falsche Polizisten hereingefallen, die sich am Telefon und auf Englisch als Beamte aus Wien ausgegeben hatten.

Falsche Polizisten tischten Grazer Märchen um verlassenes Auto mit Drogen auf

Der Grazer hatte gegen 8.30 Uhr einen Anruf von einer ihm unbekannten Nummer erhalten. Der Anrufer sprach Englisch mit Akzent und gab vor, Polizist in Wien zu sein und stellte sich als "James Wagnor" vor. Gleich darauf wurde der 26-Jährige mit einem "Vorgesetzten" verbunden, welcher ihm ebenfalls in englischer Sprache sagte, dass in Wien ein verlassenes Auto vorgefunden worden wäre. Darin seien auch Drogen, die Bankdaten des Grazers und sein Name entdeckt worden. Deshalb bestehe der Verdacht auf Geldwäsche und illegalen Drogenbesitz, weswegen sein Konto überprüft werden müsse. Der falsche Polizist forderte den Grazer nun auf, die App "Azimo" auf sein Handy zu laden.