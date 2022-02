Falsche Polizisten knüpften Pensionisten 180.000 Euro "Kaution" ab

Die Polizei Niederösterreich konnten eine polnische Bande festnehmen, die sich als falsche Polizeibeamten ausgaben und Pensionisten um "Kaution" aufforderten, um ihre Familienmitglieder aus dem Gefängnis zu holen.

Gemeinsam mit den polnischen Polizeibehörden gelang es der Polizei in Niederösterreich eine polnische Tätergruppe auszuforschen, die mindestens viermal einen Kautionsbetrug durchgeführt haben soll. Dabei meldeten sie sich bei meist älteren Opfern, geben sich als Kriminalbeamte aus und teilen mit, dass die Tochter/der Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution bezahlt werden müsse. Sollte die Kaution in fünfstelliger Höhe nicht bezahlt werden, müsse die Tochter/der Sohn eine Haftstrafe verbüßen. Der Schaden beläuft sich auf 180.000 Euro.

Trio in Wien-Ottakring gefasst

Bereits im November nahmen Polizeibeamten zwei polnische Staatsbürger im Alter von 38 und 45 Jahren, sowie eine polnische Staatsbürgerin im Alter von 27 Jahren in Wien-Ottakring fest. Zum Zeitpunkt der Festnahme wollte sie in ein polnisches Fahrzeug einsteigen, um in ihre Heimat zurückzureisen.

Bargeld und Golddukaten in der Unterwäsche versteckt

Im Zuge der sofort durchgeführten Personendurchsuchung stellten die Ermittler bei der Frau einen Bargeldbetrag in der Höhe von 50.000 Euro sowie Golddukaten im Wert von 22.000 Euro sicher. Sie hatte die Wertgegenstände bei sich in der Unterwäsche versteckt. Wie sich herausstellte, stammte ein Teil des Geldes von einer 85-jährigen Pensionistin aus dem Gemeindegebiet von Klosterneuburg.

33-Jähriger als Kopf der Bande

Gegen den 33-Jährigen wurde ein Europäischer Haftbefehl erlassen, am 20. Jänner 2022 erfolgte die Festnahme an seiner Wohnadresse im Westen von Polen. Der Beschuldigte befindet sich seither in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht, seine Mittäter über die Tatpläne instruiert und zur Einreise nach Österreich aufgefordert zu haben. Darüber hinaus soll er die In- und Außerlandesbringung der Abholer samt Beute organisiert haben.