Falsche Impfnachweise: Verdächtiger von NÖ LGA entlassen

Der Dienstgeber des Verdächtigen, der im Landesimpfzentrum St. Pölten Menschen zu einem falschen 2G-Nachweis verholfen haben soll, hat Konsequenzen gezogen: "Der Mitarbeiter wurde entlassen", bestätigte die NÖ LGA auf Anfrage der APA einen "NÖN-Bericht".

Einsatz in medizinischem Bereich von Impfzentrum

Der Mann war fallweise im medizinischen Bereich des Impfzentrums eingesetzt gewesen und am Samstag auf frischer Tat ertappt und vorübergehend festgenommen worden. Der Betreiber der Einrichtung, Notruf NÖ, trennte sich daraufhin von dem Mitarbeiter. Bereits seit längerem gelten laut einem Sprecher verschärfte Vorkehrungen, um kriminelle Machenschaften hintanzuhalten. So wechseln die Beschäftigten regelmäßig den Arbeitsplatz bzw. die Aufgaben. Außerdem werden beispielsweise Personalpläne so gestaltet, dass die Teams in unterschiedlicher Besetzung tätig sind.