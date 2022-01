Fall Leonie: Auslieferung von Verdächtigem steht bevor

Ein Verdächtiger im Todesfall der 13-jährigen Leonie könnte bald von Großbritannien ausgeliefert werden. Die entscheidende Anhörung vor Londoner Behörden hätte heute stattfinden sollen, wurde aber vertagt.

In London ist heute, Donnerstag, die Entscheidung über die Auslieferung eines 23-jährigen Afghanen nach Österreich vertagt worden. Er ist Verdächtiger im Fall eines im Juni 2021 in Wien getöteten 13-jährigen Mädchens. Die nächste Verhandlung findet am 12. Jänner statt, um dem Anwalt des Beschuldigten, der sich derzeit in Corona-Quarantäne befindet, zusätzliche Zeit für Beratungen mit seinem Mandanten zu geben.