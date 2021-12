Faktencheck zu Einträgen von Nebenwirkungen in WHO-Impf-Datenbank

Impfbezogene Datenbanken stehen während der Corona-Pandemie im Fokus. Nach wie vor werden Informationen daraus aus dem Kontext gerissen und falsch wiedergegeben.

Zuletzt verbreiteten sich auf Telegram und Facebook sowie in Artikeln stark Behauptungen rund um die WHO-Datenbank VigiBase. So gebe es angeblich über 2 Millionen Nebenwirkungen bei Covid-19-Impfstoffen und damit deutlich mehr als bei anderen Impfungen. User leiten daraus Sicherheitsbedenken ab.

Datenbank zu Nebenwirkungen nach Covid-Impfungen

Einschätzung: Aus der Datenbank der Weltgesundheitsorganisation (WHO) lassen sich keine Sicherheitsbedenken in Bezug auf die Corona-Impfung ableiten. Es handelt sich lediglich um gemeldete vermutete Nebenwirkungen nach der Einnahme von Arzneimitteln oder einer Impfung.

Kein bestätigter Zusammenhang zwischen Arzneimittel und Nebenwirkung

Die Zahl der gemeldeten vermuteten Nebenwirkungen einzelner Impfungen sind in derselben Größenordnung wie die angeführten Zahlen in den Social Media-Beiträgen. Das lässt sich der Datenbank entnehmen. Daraus aber abzuleiten, dass es bestätigte Nebenwirkungen sind und die Corona-Impfung wie von der WHO offiziell bestätigt, gefährlich ist, ist falsch.

Vorteile der Corona-Impfung überwiegen Risiken

Es gilt nämlich miteinzubeziehen, dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten im Schnitt viel weniger Impfdosen verabreicht worden sind als jetzt in der Corona-Pandemie, wo in einem sehr kurzen Zeitraum sehr viel verimpft wurde. Alleine deswegen ist eine höhere Anzahl an Meldungen vermuteter Nebenwirkungen zu erwarten. Zudem haben einige Faktoren Einfluss auf das Meldeverhalten nach der Corona-Impfung, wie das pandemiebedingte gesteigerte öffentliche Interesse oder auch, dass öffentliche Institutionen zu Meldungen aufgerufen haben, um möglichst viele Daten zu erhalten.