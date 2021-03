Faktencheck: Risiko der Anti-Baby-Pille nicht mit Corona-Impfung vergleichbar

Das Aussetzen der Astrazeneca-Impfung sorgt für Diskussionen in sozialen Netzwerken. Nun wird auch wieder über die Anti-Baby-Pille diskutiert. Sie soll laut einigen Usern ein ähnliches Thromboserisiko mit sich bringen. Experten halten diesen Vergleich für nicht zulässig.

Diskussion über Anti-Baby-Pille entfacht

Experten halten Vergleich für nicht zulässig

Prof. Dr. Brigitte Schwarzer-Daum, Leiterin Qualitätsmanagement an der Klinischen Pharmakalogie der MedUni Wien, verwies zur Frage der Zulassung der Anti-Baby-Pille auf APA-Anfrage auf den Ausschuss für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz, "Pharmacovigilance Risk Assessment Committee" (PRAC), bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA). Solange dieser das Nutzen-Risiko-Verhältnis positiv bewerte, solle ein Medikament auch am Markt bleiben. Mit derzeit diskutierten Nebenwirkungen der Corona-Impfung lasse sich die Pille nicht vergleichen, auch weil noch kein Zusammenhang zwischen Impfstoff und Thromboserisiko festgestellt worden ist, so Schwarzer-Daum.

Thromose-Fälle nach Astrazeneca-Impfung

Die Impfung mit AstraZeneca wurde in einigen Ländern wie Deutschland allerdings wegen einer speziellen Thrombose-Form ausgesetzt. Dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) zufolge sei es bei sieben Personen zu schwerwiegenden Hirnvenenthrombosen in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) und Blutungen sowie bei sechs davon zu einer speziellen und schweren Form einer Sinusvenenthrombose (CVT) gekommen. Die Anzahl dieser Fälle nach der Impfung sei statistisch gesehen höher als in der Bevölkerung ohne Impfung, wie man in einer Analyse herausgefunden habe.