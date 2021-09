Faktencheck: Können "Nicht-Erkrankte" das Coronavirus übertragen?

"Asymptomatische Infektionen" oder "Impfdurchbrüche" werden derzeit von Corona-Skeptikern infrage gestellt, denn man soll nun erstmals eine Krankheit übertragen können, die man gar "nicht hat". Ein Faktencheck.

Begriffe wie "asymptomatische Infektion" oder "Impfdurchbruch" sind durch die aktuelle Corona-Pandemie in aller Munde. In Fachkreisen waren sie allerdings schon seit Jahrzehnten Gesprächsthema und Forschungsgebiet. Genau dies stellen derzeit zahlreiche Corona-Skeptiker und Impfkritiker infrage.

Vermeintlich Gesunde stecken Geimpfte mit Corona an?

"Medizinisches Wunder!!!! Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit kann man eine Krankheit, die man nicht hat, an jemanden übertragen, der dagegen geimpft ist", heißt es in einem viralen Sharepic. Diese Behauptung wurde in den vergangenen Tagen Tausende Male geteilt, wie Social Media-Postings belegen.