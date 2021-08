Faktencheck: 60 Prozent der Intensiv-Patienten in Israel geimpft?

Seit Wochen verbreiten sich offizielle Zahlen aus Israel, wonach etwa 60 Prozent aller Hospitalisierungen durch Geimpfte erfolgen. Diese Statistik wird vor allem in impfkritischen Kreisen herangezogen, um eine angebliche Ineffektivität der Corona-Impfungen scheinbar zu beweisen. Hier ein APA-Faktencheck.

Reichweite erhielt die israelische Statistik zu den Corona-Intensivpatienten in letzter Zeit vor allem dadurch, dass große Medien wie der ORF oder das ZDF darüber berichteten. Beim ZDF sprach man sogar davon, dass die Zahlen "erschreckend" seien. Auf den ZDF-Artikel beziehen sich auch viele Postings in Sozialen Medien (3,4,5).

Warum sind so viele Geimpfte unter den Intensivpatienten in Israel?

Seitdem wird der Fakt, dass rund 60 Prozent der hospitalisierten Personen bereits geimpft ist, oft geteilt. Wenn man sich die aktuellen Daten (Stand 26. August 2021) ansieht, zeigt sich, dass Geimpfte (324 vollständig Immunisierte und 16 Teilgeimpfte) am 25. August zwar nicht mehr die Mehrheit der schweren Verläufe in Israel ausmachten, aber immer noch einen großen Anteil bildeten. Dem gegenüber standen 359 Ungeimpfte mit schweren Verläufen.

Auslaufender Impfschutz und verringerte Effektivität

Wie kommt also diese Ausgeglichenheit zustande und was sagt sie über Impfungen aus? Im ORF-Beitrag werden unter Berufung auf Experten vor allem zwei Gründe ausgemacht. Zum einen der frühe Impfbeginn in Israel, wodurch einige Immunisierungen bereits auslaufen und somit auch Geimpfte wieder anfälliger für das Virus werden. Zum anderen das erhöhte Risiko durch die Delta-Variante.