Fake News zum Coronavirus: Medikamente nicht absetzen

Im Moment geistern erneut Fake News zum Coronavirus im Netz. Dieses Mal geht es um Bluthochdruckmedikamente, die den Krankheitsverlauf verschlimmern sollen. Laut Österreichische Kardiologische Gesellschaft ist daran aber nichts dran.

Medizinische Einzelmeinungen und darauf aufbauende Fake News haben vor kurzem einen Zusammenhang zwischen Covid-19-Erkrankungen und der Einnahme bestimmter Blutdruckmedikamente hergestellt. Nach dem Rektor der MedUni Wien, Markus Müller, und dem Wiener Pharmakologen Michael Freissmuth am Wochenende reagierte am Dienstag auch die Österreichische Kardiologische Gesellschaft. Ihr Fazit: Nichts dran.

Bluthochdruck-Medikamente häufig eingesetzt

Studie zum Coronavirus: Keine wissenschaftliche Basis

Der postulierte Zusammenhang zwischen einer COVID-19-Infektion und den genannten Medikamenten sei rein spekulativ und leite sich aus tierexperimentellen Befunden ab, wonach SARS-CoV-2 am sogenannten ACE2-Rezeptor in der Lunge gebunden wird und andererseits ACE2 unter einer Therapie mit ACE-Hemmern und Angiotensin-Rezeptor-Blockern vermehrt gebildet wird. Andere Studien geben stattdessen - ebenfalls spekulativ - gegenteilige Hinweise, wonach die entsprechende Therapie den Verlauf einer COVID-19-Infektion sogar abschwächen könnte. Ein schlüssiger wissenschaftlicher Beweis für einen Zusammenhang in die eine oder andere Richtung liegt aber keinesfalls vor, so Siostrzonek abschließend.