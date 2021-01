In Wien-Leopoldstadt wurden zwei Fahrraddiebe festgenommen.

Fahrraddiebe in Wien-Leopoldstadt ertappt

Samstagabend wurden in Wien-Leopoldstadt zwei mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen. Die Männer im Alter von 28 und 37 Jahren verhielten sich verdächtig, als sie die Polizisten wahrnahmen - einer warf eine Zange und eine aufgezwickte Kette eines Fahrradschlosses weg, so die Polizei am Sonntag.

Im Zuge einer Personenkontrolle stellten die Beamten einen Seitenschneider und im Bereich eines Fahrradabstellplatzes einen Teil einer durchtrennten Fahrradkette sicher. Daraufhin klickten die Handschellen. Die beiden Fahrräder, mit denen die Rumänen unterwegs gewesen waren, wurden als mutmaßliches Diebesgut sichergestellt.