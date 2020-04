"Fahrgast-Charta" als Leitfaden für Öffi-Nutzer

Ein neues Regelwerk soll das Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel für Fahrgäste und Mitarbeiter sicher machen. Bei der Einhaltung der Vorgaben appelliert man primär an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen.

Mit einer Fahrgast-Charta soll das Vertrauen in die öffentlichen Verkehrsmittel gestärkt werden. Im Güter- und im Personenverkehr sind in der Coronakrise die Umsätze drastisch zurückgegangen, die Fahrgastzahlen hätten sich um 80 bis 90 Prozent reduziert, teilte Klimaschutz- und Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Mittwoch in einer Pressekonferenz in Wien mit.