Fahrbahn- und Radwegbereich am Stadtpark wird saniert

Am Montag beginnt die Stadt Wien aufgrund von Zeitschäden mit Instandsetzungsarbeiten im Fahrbahn- und Radwegbereich am Stadtpark auf Höhe des Kindergartens in Fahrtrichtung Am Heumarkt in Wien-Landstraße.

Radverkehr wird über Stadtpark umgeleitet

Die Arbeiten erfolgen tagsüber unter Freihaltung eines Fahrstreifens und Beibehaltung aller Fahrrelationen. Der Radverkehr wird durch den Stadtpark umgeleitet. Der Fußverkehr wird nicht beeinträchtigt.

Geplantes Bauende ist am 6. April.