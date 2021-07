Fahrbahn am Wiener Rennweg wird saniert

Von 2. bis 13. August wird die Fahrbahn am Rennweg in Wien-Landstraße saniert. Die Bauarbeiten finden nachts statt.

Am Montag, dem 2. August, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau nach dem Austausch von Betonplatten der Wiener Linien sowie aufgrund von Zeitschäden mit der Sanierung der Fahrbahn am Rennweg zwischen Fasanplatz und Oberzellergasse in beide Fahrtrichtungen im 3. Bezirk.