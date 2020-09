"Face it!": Wien Museum zeigt Corona-Fotoschau

Ab dem heutigen Mittwoch bis 10. Jänner ist am Bauzaun des Wien Museums eine Corona-Fotoschau zu sehen. Dbei werden 18 Porträts von Menschen beim Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gezeigt.

"Wie kann man Menschen porträtieren, ohne ihre Gesichter zu sehen?" Diese Frage stellte sich die Fotografin Elodie Grethen, als sie kurz nach dem Lockdown vom Wien Museum den Auftrag erhielt, Stadtbewohner mit Mund-Nasen-Schutz abzulichten. 18 Porträts sind es dann doch geworden. Sie werden nun recht Corona-konform gezeigt - unter freiem Himmel am Rande der hauseigenen Großbaustelle am Karlsplatz.

Freilichtausstellung "Face it!" entstanden

Mitte März verordnete die Bundesregierung zur Eindämmung der Pandemie dem ganzen Land einen abrupten Stillstand. "Man fragt sich als Museum natürlich sofort, wie man so etwas dokumentiert", erklärte Peter Stuiber, Kurator der kleinen Freilichtausstellung "Face it!", am Mittwoch bei einem Pressetermin. Drei Projekte seien schließlich daraus entstanden. Neben dem Aufruf an Wienerinnen und Wiener, Objekte aus dem Corona-Alltag für die Sammlung zur Verfügung zu stellen, wurden zwei Fotoaufträge vergeben. Einerseits ging es um das bildliche Festhalten der leeren Stadt, andererseits um Personenporträts mit Maske.