Extreme Waldbrandgefahr in Wien: Verbote bleiben aufrecht

Trotz kurzer Regenschauer ist die Waldbrandgefahr in Wien weiterhin extrem hoch. Rauchen, Grillen und Hantieren mit offenem Feuer im und in unmittelbarer Nähe zum Wald bleibt daher verboten.

Laut Forstbetrieb der Stadt Wien ist weiterhin besondere Vorsicht geboten, denn die brandgefährlichen Umstände in den Wiener Wäldern bestehen weiterhin.

Der Boden der Wälder und Wiesen ist bis in Tiefen von über 20 Zentimetern vertrocknet, was die Waldbrandgefahr noch massiv verstärkt. Rauchen, Grillen und Hantieren mit offenem Feuer im Wald und in unmittelbarer Nähe zum Wald bleibt daher verboten.