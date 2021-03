Experte: Zusammenhang zwischen Blutgerinnsel und Impfung "unwahrscheinlich"

Ein deutscher Experte hält einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Astrazeneca-Impfung und einem Todesfall in Dänemark für unwahrscheinlich.

"Ein direkter Zusammenhang ist nicht richtig vorstellbar, das kann auch Zufall sein", sagte der Infektiologe Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum Regensburg der dpa. Die EU-Arzneimittelbehörde sieht in einer neuen Einschätzung bisher ebenfalls keine belegbare Verbindung.

Beratungen in Österreich bezüglich Astrazeneca-Impfstoff

In Österreich fanden Donnerstagnachmittag Beratungen des Landesgesundheitsräte mit Experten des Gesundheitsressorts und des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) wegen der Vakzine statt. In den vergangenen Tagen waren ein Todesfall und zwei Krankheitsfälle mit einem zeitlichen Zusammenhang mit der ersten Teilimpfung mit AstraZeneca bekannt geworden. Am Mittwochabend hatte die Arzneimittelbehörde der Europäischen Union (EMA) bekannt gegeben, dass sie bisher keine Hinweise dafür habe, dass der Todes- sowie ein Krankheitsfall auf Impfungen zurückzuführen wären.