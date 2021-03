49-Jährige kurz nach AstraZeneca-Impfung gestorben

Eine 49-jährige Krankenschwester ist nach der Covid-19-Schutzimpfung von Astra Zeneca verstorben. Nun muss geklärt werden, ob ein Zusammenhang zwischen der Impfung und der Todesursache besteht.

Nachdem sie eine Covid-19-Schutzimpfung von Astra Zeneca erhalten hatte ist eine 49-jährige Krankenschwester vom Landesklinikum Zwettl verstorben. Um die genaue Ursache und einen möglichen Zusammenhang abzuklären, werde eine Obduktion im Wiener AKH durchgeführt, bestätigte Bernhard Jany von der niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur am Samstag einen Bericht der Niederösterreichischen Nachrichten ("NÖN").

Eine 30-jährige Kollegin der Verstorbenen sei nach der Impfung in medizinischer Behandlung, berichtete die Tageszeitung "Heute" online. Die Mitarbeiterin befindet sich laut Jany stationär auf der internen Abteilung im Landesklinikum Zwettl. Sie werde derzeit jedoch nicht intensivmedizinisch betreut.

FPÖ fordert Aussetzen der AstraZeneca-Impfung

"Bis hier ein Zusammenhang nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, müssen in Österreich Impfungen mit dem Wirkstoff von Astra Zeneca mit sofortiger Wirkung ausgesetzt werden", forderte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer per Aussendung. Besonders die am Freitag erfolgte Zulassung des Impfstoffes für Menschen ab 65 Jahren stelle eine Gefahr dar: "Der Gesundheitsminister muss hier sofort handeln und Astra Zeneca nicht mehr verimpfen lassen, bis das Obduktionsergebnis der Krankenschwester vorliegt", hielt Hofer fest.