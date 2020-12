Experte zu Todeszahlen: "Lockdown kam zu spät"

Der Lockdown kam laut Gesundheitsökonom Thomas Czypionka ein bis zwei Wochen zu spät. Klar sei aber auch, dass die Todeszahlen ohne die Maßnahmen klar höher liegen würden. Zudem sind die Spätfolgen einer Coronaerkrankung noch nicht genau erforscht.

Besser späte Reaktion als keine Reaktion

Bei der ersten Infektionswelle im Frühjahr sei die Übersterblichkeit wegen des frühen Lockdowns im Rahmen geblieben. Jetzt gebe es eine relativ hohe Übersterblichkeit in Österreich, "weil man ein bisschen zu spät reagiert hat". Allerdings, so der Gesundheitsexperte: "Hätten wir nicht reagiert, wäre die Übersterblichkeit viel, viel höher."

Auch auf Spätfolgen achten

Allerdings plädiert Czypionka dafür, nicht ausschließlich auf die Sterbefälle zu achten, sondern auch auf die Spätfolgen für die wieder gesundeten Patienten. "Gerade bei jüngeren Menschen sind Spätfolgen möglich", verweist der Gesundheitsexperte auf das Phänomen des "Long Covid", also Fälle mit schweren Nachwirkungen. Viele Patienten seien auch nach der Erkrankung deutlich in ihrer Fitness eingeschränkt. Aber auch die Anfälligkeit für andere Infektionskrankheiten könne steigen. Man dürfe daher "nicht nur auf die Übersterblichkeit schauen".

Für Popper kommen nach "Talfahrt" entscheidende Jänner-Wochen

Skifahren hin oder her - der weiche und harte Lockdown, sowie die möglichen Effekte der anstehenden Massentestungen werden die Covid-19-Zahlen in Österreich bis Jahresende voraussichtlich auf eine mehr oder weniger tiefe "Talfahrt" schicken. Für den Simulationsforscher Niki Popper von der TU Wien kommt jedoch dann im Jänner die entscheidende Zeit für die Dynamik des Infektionsgeschehens. Wie es sich in Richtung Februar entwickelt, hänge wieder stark vom Kontakt-Tracing ab.