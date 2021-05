Die Wiener Polizei musste in einem Hort in Floridsdorf zu einem Einsatz

Die Wiener Polizei musste in einem Hort in Floridsdorf zu einem Einsatz ©APA (Sujet)

Ex-Mann kam trotz Wegweisung in Wiener Hort: Polizisten attackiert

Eine 28-jährige Frau alarmierte am Mittwochnachmittag die Polizei, nachdem ihr 30-jähriger Ex-Mann trotz einer einstweiligen Verfügung in den Hort des gemeinsamen Kindes in Wien-Floridsdorf gekommen war.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch um 15:00 Uhr. Polizisten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf forderten in weiterer Folge den Mann auf, den Hort zu verlassen.

Widerstand gegen die Staatsgewalt in Wiener Hort: Anzeigen