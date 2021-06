Ex in Bauch gestochen: 41-Jähriger wegen Mordversuchs vor Gericht

Am Donnerstag muss sich ein 41-Jähriger wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Er soll seiner Ex-Freundin vergangenen Oktober mit einem Messer einen Bauchstich versetzt haben, sie wurde schwer verletzt.

Mit einem versuchten Frauenmord müssen sich am Donnerstag Geschworene am Landesgericht auseinandersetzen. Ein 41-Jähriger hatte am 17. Oktober 2020 in der Murlingengasse in Wien-Meidling seiner Ex-Freundin (29) mit einem Küchenmesser einen Bauchstich versetzt - laut Anklage in Tötungsabsicht.