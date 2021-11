Ex-Grünen-Chefin Petrovic bei MFG-Demo mit Botschaft präsent: Kritik und Distanzierung

Unterstützung für die umstrittene Impfskeptiker-Partei MFG kam zuletzt aus untypischen Reihen: von der ehemaligen Grünen-Politikerin Madeleine Petrovic. Die Grünen und die Organisation Tierschutz Austria distanzieren sich.

Die ehemalige Grünen-Politikerin Madeleine Petrovic misstraut offenkundig der Pharma-Industrie: Bei einer Kundgebung der in Oberösterreich in den Landtag gelangten Impfskeptiker-Partei MFG ist am Samstag in Wien eine eher unerwartete Grußbotschaft vorgelesen worden. Die kam laut einem "Standard"-Bericht von der ehemaligen Grünen-Chefin.