Everest - Ein Yeti will hoch hinaus: Trailer und Infos zum Film

Im englischsprachigen Original trägt dieser Film den, zunächst nicht besonders einladend wirkenden Titel "Abonimable". Was so viel bedeutet wie "abscheulich". In der amerikanisch-chinesischen Koproduktion geht es, wie wiederum der deutschsprachige Titel verrät, um einen Yeti. Einen wuschelweichen, hellweißen Yeti mit großen Kulleraugen, kleinen Ohren und ziemlich großem Kauwerkzeug.

Dieser Yeti würde gern dorthin zurück, wo er eigentlich herkommt: ins Himalaya-Gebirge. Vorher aber wird der Yeti von ein paar Jugendlichen auf einem Dach in Schanghai entdeckt: Yi, Peng und Jin taufen das weiße Wesen auf den Namen Everest. Zusammen begeben sie sich auf eine turbulente Reise.

