Europawahl: Wer SPÖ-Wahlkampfleiter wird

Die SPÖ hat vor der Europawahl über ihren Wahlkampf-Manager informiert.

Sie wird mit Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim als Wahlkampf-Manager in die EU-Wahl gehen. Das teilte die Partei am Mittwoch mit. Kampagnensprecherin wird Sigrid Rosenberger, die schon diverse Kommunikationsaufgaben in der Sozialdemokratie bewältigt hat. Zu betreuen ist ein Team, das von Andreas Schieder und Evelyn Regner in den Wahlkampf geführt wird.