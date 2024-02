Europawahl - Strobl ist Sprecher von Schilling

Andreas Strobl ist Sprecher der Spitzenkandidatin der Grünen für die EU-Wahl, Lena Schilling.

Strobl mit Ministeriums-Vergangenheit

Katharina Hinterkörner ist im Oktober in das Kommunikationsteam des Bundesbüros der Grünen gewechselt. Davor war sie in der Pressearbeit im Kabinett des Vizekanzlers tätig. Neu in diesem Team ist Andreas Strobl. Er kommt aus dem Klimaschutzministerium von Leonore Gewessler, wo er bisher die Kommunikation geleitet hat.